Balıkesir'de tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarih öğretmeni boş arsada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Soğanyemez Mahallesi 524. Sokak'ta meydana geldi. Silah sesinin duyulması üzerine ne olduğu olduğunu anlayamayan mahalle sakinleri, boş arsada cesedi gördü. Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kişinin M. Akif Ersoy Ortaokulu'nda tarih öğretmeni olarak görev yapan ve 2009 yılında istifa eden 40 yaşındaki Ali Yurga'ya ait olduğu tespit edildi. Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili intihar olup olmadığı konusunda araştırma başlattı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa