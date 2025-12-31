Eskiden otel olarak kullanılan binada çıkan yangın korkuttu

Balıkesir'de bir dönem otel olarak kullanılan binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada işçilerin çalıştığı ve tadilat yapıldığı yangının da o esnada çıktığı öğrenildi.

Balıkesir'de Otel Basri olarak bilinen ancak bugün otel olarak kullanılmayan binada çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Dumanların yükseldiği otelde tadilat yapıldığı öğrenilirken, 2 işçi tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. - BALIKESİR