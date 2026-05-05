Balıkesir'de suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı

Balıkesir'in Gömeç ve Bandırma ilçelerinde jandarma ekiplerince organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında istihbari çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan analiz ile fiziki ve teknik takiplerin ardından Gömeç ve Bandırma ilçelerinde örgütlü olarak rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, tefecilik ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Örgütlerin çökertilmesi amacıyla belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, değeri 9 milyon Türk lirası olan 275 adet çek ve senet, 20 adet sözleşme, 3 adet yazılı doküman, 28 adet tapu, 10 adet alacak verecek defteri, 12 adet kredi kartı, 15 adet dijital materyal ile değeri 10 milyon Türk lirası olan bin 506 gram ziynet eşyası ele geçirildi.

Operasyon neticesinde örgüt liderinin de aralarında bulunduğu toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, yetkililer tarafından emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi. - BALIKESİR

