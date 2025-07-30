Balıkesir'de Sokak Ortasında Sopalı Darp Olayı

Balıkesir'de Sokak Ortasında Sopalı Darp Olayı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde eski bir alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan iki kişi, karşılaştıkları şahsı sokak ortasında sopa ile darp etti. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki kişi, eski bir alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları şahsı sokak ortasında sopayla darp etti. Olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Kalkım Caddesi üzerinde bulunan bir Site önünde meydana gelen olayda, C.A. isimli şahıs, eski ortağı olan F.A.Ç. ile karşılaştı. Aralarında alacak verecek nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. F.A.Ç.'nin yanında bulunan İ.A.Ç. isimli şahısla birlikte C.A.'yı sopa ile darp ettiği iddia edildi. Şahıslar, olayın ardından araçla bölgeden uzaklaştı.

Kafasından hafif şekilde yaralanan C.A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. C.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kavga anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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