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Balıkesir'de Sobadan Kaynaklı Yangın Korku Yarattı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen yangında iki katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sobadan çıktığı belirlenirken, olayda can kaybı yaşanmadı, ancak maddi hasar büyük oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı. İnci Sokak'ta sobadan çıktığı belirlenen yangında, iki katlı müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ali Akça ve Hasan Akça kardeşlere ait olduğu öğrenilen evde çıkan yangında, Ali Akça, kardeşi Hasan Akça'nın yardımıyla evden çıkmayı başardı. Yangın haberinin alınmasının ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü ve ardından soğutma çalışmalarına başladı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının sobadan kaynaklandığı tespit edilirken, yetkililer yangına karşı daha dikkatli olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, çevrede herhangi bir tehlike yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. Mahalle sakinleri ise olay anında büyük panik yaşadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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