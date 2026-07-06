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Balıkesir büyük bir faciadan döndü

Balıkesir büyük bir faciadan döndü
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan arazi yangını, rüzgarın etkisiyle patlayıcı madde üreten fabrikaya yaklaştı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler fabrikaya metreler kala söndürüldü. Geçen yıl aynı fabrikada 11 kişinin öldüğü patlama yaşanmıştı.

Balıkesir'de dün gün boyu farklı alanlarda çıkan arazi ve orman yangınları ile mücadele eden orman ekipleri, Büyükşehir itfaiyesi ve diğer ekipler muhtemel bir facianın önüne geçti. Karesi ilçesinde çıkan arazi yangınına müdahale eden ekipler alevleri patlayıcı maddeler üreten fabrikaya metreler kala söndürdü.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan arazi yangınına orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Aynı anda 3 farklı yangın için çaba gösteren itfaiye ekipleri karadan, orman teşkilatına ait hava gücü ile havadan müdahale eden yangınla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı.

11 kişi hayatını kaybetmişti

2024 yılı Aralık ayında mühimmat ve patlayıcı madde üreten firmada patlama yaşanmış ve 11 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın, bu fabrikaya yakın bir noktada çıkarken, rüzgarın etkisi ile alevler fabrikaya doğru ilerledi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı söndürme hava gücü olan helikopter ve uçaklar ile karadan itfaiye ekiplerinin adeta seferberlik ilan ettiği söndürme çalışması ile alevler patlayıcı fabrikasına metreler kala söndürüldü. Bu haberle de bölgede herkes derin bir nefes aldı. Jandarmanın yangınların çıkışına ilişkin araştırması sürerken, yetkililer vatandaşları ve çiftçileri orman yangınları ile anız yangınlarına karşı uyardı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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