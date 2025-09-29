Haberler

Balıkesir'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Balıkesir'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Balıkesir'in Karesi ilçesinde park halindeki otomobilde, kısa devre nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Paşaalanı Mahallesi 215. Sokak'ta meydana geldi. 03 UZ 048 plakalı araçta, ilk belirlemelere göre kısa devre nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir İtfaiyesi Karesi Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, araçta maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

