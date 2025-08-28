Balıkesir'de Otoyolda Yanan Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi

İstanbul-İzmir otoyolunda seyir halindeki bir kamyonet aniden alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, araç kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'de İstanbul- İzmir otoyolunda aniden alev alan kamyonet yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Balıkesir sınırları içinden geçen İzmir- İstanbul otoyolunun İbirler mevkiinde meydana geldi. İzmir istikametine giden 59 AGU 912 plakalı kamyonet İbirler mevkiinde bulunan tesislere yakın nedeni bilinemeyen bir sebepten sonra yanmaya başladı. Otoyol da tesislere yakın meydana gelen yangına Karesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek, araçtan sıçrayan alevler sonrası yanmaya başlayan ot yangınını da yanında meydana gelen yangınları söndürdü.

Yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
