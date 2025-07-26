Balıkesir'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Susurluk'ta meydana gelen kazada bir motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AHE 832 plakalı otomobil ile plakası bulunmayan bir motosiklet Balıkesir-Bandırma karayolunda çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü olan yabancı uyruklu şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.B.K. ve yolcu Ç.V. ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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