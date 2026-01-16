Haberler

Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: Anne ve kızı yaralandı

Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: Anne ve kızı yaralandı
Güncelleme:
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada anne G.Ç. ve kızı M.Ç. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada anne ve kızı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altıeylül ilçesi Küçükbostancı Mahallesi'nde, G.Ç. idaresindeki 10 KD 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada anne G.Ç. ve kızı M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

