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Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Hürriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hürriyet caddesinde Naci Kamış Bulvarı kavşağında meydana geldi.

Hürriyet Caddesinden Naci Kamış Bulvarına dönen Özgür Öztürk'ün kullandığı 10 AFT 865 plakalı otomobil ile Hürriyet Caddesinde seyreden Melih Özmen'in kullandığı 10 AAE Plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Melih Özmen yaralandı. Yaralı, motosiklet sürücüsü kaza yerine gelen ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ekipleri, kaza yerinde önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Hürriyet Hastane Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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