Balıkesir'de Otomobil At Arabasına Çarptı: 2 Yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobilin ters yönde gelen at arabasına çarptığı kazada, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, İzmir - Çanakkale yolu üzeri Kızıklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edremit- Burhaniye istikametinde seyir halindeki 10 AID 753 plakalı otomobil, ters yönden gelen başıboş at arabasına çarptı. Kazaya ihbar üzerine Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kazada, araçta H.O A. ve yolcu olarak bulunan Ç.A. isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR