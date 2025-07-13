Balıkesir'de Otomobil At Arabasına Çarptı: 2 Yaralı

Balıkesir'de Otomobil At Arabasına Çarptı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobilin ters yönde gelen at arabasına çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobilin ters yönde gelen at arabasına çarptığı kazada, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, İzmir - Çanakkale yolu üzeri Kızıklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edremit- Burhaniye istikametinde seyir halindeki 10 AID 753 plakalı otomobil, ters yönden gelen başıboş at arabasına çarptı. Kazaya ihbar üzerine Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kazada, araçta H.O A. ve yolcu olarak bulunan Ç.A. isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fransa'nın sömürgesi Yeni Kaledonya'da özel statülü bir devlet kuruluyor

Tarihi anlaşma! Yeni bir devlet kuruluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkent'te 26 katlı binada yangın! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

26 katlı binada çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.