Balıkesir'de Otluk ve Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'nde çıkan yangına vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri, alevlerin yayılmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir'in Erdek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı.
Edinilen bilgiye göre henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye yayılmaması için yoğun çaba harcıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa