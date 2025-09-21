Balıkesir'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Susurluk kara yolunda, Manyas Kuş Cenneti yakınlarında bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR