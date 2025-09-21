Haberler

Balıkesir'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Manyas Kuş Cenneti yakınlarında otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Susurluk kara yolunda, Manyas Kuş Cenneti yakınlarında bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
