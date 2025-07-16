Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Kiraz kırsal mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale sürüyor. İtfaiye ve orman ekipleri alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
Altıeylül ilçesine bağlı Kiraz kırsal mahallesi yakınlarında çıkan ve rüzgarın etkisi ile yayılan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Helikopter ve söndürme uçaklarının görev yaptığı yangın alanında, itfaiye ekipleri ve orman ekipleri de alevleri kontrol etmek için çaba sarf ediyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa