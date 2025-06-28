Balıkesir'de Orman Yangını Köye Dayandı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını devam ediyor. Eyüpbükü köyü sınırlarında başlayan orman yangını köye dayandı.

Olay, Kepsut ilçesine bağlı Eyüpbükü Mahallesi'nde orman yangını devam ediyor. Orman ve İtfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Eyüpbükü Mahallesi'nde çıkan ormanda çıkan yangın kırsal Eyüpbükü mahallesi sınırlarına ulaştı. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR