Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını, sabah saatlerinde yapılan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında ormanlık alanın bir kısmı zarar gördü, çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Eyüpbükü Kırsal Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, sabah saatlerinde havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işçisi, arazöz, itfaiye ve helikopter sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre ormanlık alanın bir kısmı zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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