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Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kepsut ilçesine bağlı Darıçukuru Mahallesi kırsalında arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına ilk etapta 13 arazöz, 2 helikopter, 2 uçak ve 50'den fazla personel ile müdahale başladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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