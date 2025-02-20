Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de düzenlenen narkotik operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirdiği Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bin 566 adet sentetik hap, 6,22 gram sentetik kannabinoid, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, uyuşturucu satışından temin edildiği belirlenen 33 bin 100 lira ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili A.Y. ve B.İ. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - BALIKESİR