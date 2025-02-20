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Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1,566 adet sentetik hap, sentetik kannabinoid, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi.

Balıkesir'de düzenlenen narkotik operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirdiği Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bin 566 adet sentetik hap, 6,22 gram sentetik kannabinoid, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, uyuşturucu satışından temin edildiği belirlenen 33 bin 100 lira ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili A.Y. ve B.İ. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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