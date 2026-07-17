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Zehir taciri Jandarma'dan kaçamadı

Zehir taciri Jandarma'dan kaçamadı
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Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, 78 bin 824 uyuşturucu hap ve yaklaşık 1 milyon lira nakit parayla yakalandı. Zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Balıkesir'de düzenlenen narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, 78 bin 824 adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 1 milyon lira nakit parayla yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde gençlere uyuşturucu temin ettiği tespit edilen şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, inşaat halindeki bir binaya gizlenmiş 78 bin 824 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyon lira nakit para ile para sayma makinesi bulundu.

Operasyon sırasında zanlının, yakalanmamak amacıyla uyuşturucu hapları ve parayı evinin pencere ve balkonundan attığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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