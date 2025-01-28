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Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 13 Gözaltı

Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 13 Gözaltı
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Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde yapılan narkotik operasyonlarında 13 şahıs gözaltına alınırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ve Havran İlçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri operasyonlarda çalıntı bir motosiklet ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası cezası olan 1 şahsı da yakaladı.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan yürütülmekte olan çalışma kapsamında, Şüphelilere yönelik suç unsurlarının ele geçirilmesi ve şahısların yakalanması amacıyla Edremit ve Havran ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı Operasyon neticesi 13 şüpheli şahsın tamamı yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri operasyonlarda 17,2 gram Metamfetamin, 3.27 gram Esrar, 0.62 gram Bonzai, 8 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve 5 yıl 14 ay 47 gün kesilmiş cezası bulunan C.E.A. isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen bir adet motosiklet ele geçirilerek ilgili birime teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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