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Balıkesir'de Motosiklet Kazası: 80 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Motosiklet Kazası: 80 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Erdek ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 80 yaşındaki sürücü Yusuf Şenol ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Murat Bayırı mevkiinde meydana geldi ve soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Erdek ilçe girişi Murat Bayırı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 10 AJG 094 plakalı otomobil, Yusuf Şenol'un kullandığı 10 E 9414 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Yusuf Şenol (80) ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Şenol'u Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Yusuf Şenol Motosiklet Güvenlik Otomobil 3-sayfa Sağlık Erdek Kaza

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