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Balıkesir'de Motosiklet Denetimleri Artırıldı

Balıkesir'de Motosiklet Denetimleri Artırıldı
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Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü, plakasız, tescilsiz ya da teknik yeterlilikleri olmayan motosikletlere yönelik denetimleri sıklaştırarak trafik güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri plakasız, tescilsiz ya da teknik yeterlilikleri bulunmayan motosikletlere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında artan motosiklet kullanımının yol açabileceği olumsuzlukların önüne geçmek ve genel güvenliği sağlamak için ilçe genelinde kapsamlı uygulamalar gerçekleştiriyor. Denetimlerde plakasız, tescilsiz ya da teknik yeterlilikleri bulunmayan motosikletler tek tek tespit edilerek gerekli işlemler yapılıyor. Trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyan denetimlerin hem yayaların hem de sürücülerin can ve mal güvenliğini korumayı amaçladığını belirten yetkililer, vatandaşların trafik kurallarına uyması konusunda duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan motosikletler trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekiliyor. Genel güvenlik amacıyla sürdürülen denetimlerin, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına aralıksız devam edeceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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