Haberler

Balıkesir'de Motorlu Arama-Kurtarma Derneği Kuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karesi Motorlu Arama-Kurtarma Derneği, afetlerde hızlı müdahale amacıyla kuruldu. Ekip, motosikletlerle ulaşım kolaylığı sağlayarak etkili çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Balıkesir'de arama kurtarma çalışmalarına yeni bir vizyon kazandıracak önemli bir adım atıldı. Karesi Motorlu Arama-Kurtarma Derneği, resmi kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Derneğin başkanlığını Cem Yılmaz Akantan üstlenirken, toplam 50 gönüllüden oluşan ekip; son yıllarda ülke genelinde yaşanan başta depremler olmak üzere doğal afetlerde aktif görev almak, insanlığa fayda sağlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi.

Motorlu yapısıyla öne çıkan ekibin özellikle motosiklet kullanması, arama-kurtarma çalışmalarında ciddi avantaj sağlıyor. Motosikletler; Dar sokaklara, Engebeli arazilere, Araç trafiğinin tıkandığı bölgelere çok daha hızlı ulaşarak ilk müdahalenin gecikmesini önlüyor. Bu sayede afet anlarında kritik saatlerde zaman kazanılarak daha etkili bir çalışma yürütülmesi hedefleniyor.

Karesi Motorlu Arama-Kurtarma, Balıkesir'de bu yapıda kurulan ilk ekip olma özelliğini taşıyor. Yetkililer, eğitim süreçlerine kısa sürede başlanacağını ve ekiplerin afet bölgelerine hızlı müdahale için hazır hale getirileceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu

Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.