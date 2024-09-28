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Balıkesir'de Maden Ocağında Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir maden ocağında hafriyat taşıyan kamyon devrildi. Sürücü E.K., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı kırsal mahallesinde bulunan maden ocağında hafriyat taşıyan kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, devrildi. Araç sürücüsü E.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay bugün öğle saatlerinde İvrindi İlçesi Gökçeyazı mahallesinde bulunan bir madencilik şirketinde meydana geldi. Hafriyat malzemesi taşıyan 06 FZ 8811 plakalı çekicinin şoförü E.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon yan yatarak kaza yaptı. 112'ye kaza ihbarı sonrası İvrindi Grup Amirliği itfaiye personeli, 112 Sağlık ekipleri ve güvenlik personeli tarafından kazaya müdahale edildi. Yapılan çalışma sonrası 06 FZ 8811 plakalı çekicinin şoförü E.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturmaya devam ettikleri öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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