Balıkesir'de LPG'li Otomobil Alev Alev Yandı

Balıkesir'de LPG'li Otomobil Alev Alev Yandı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde seyir halindeki LPG'li bir TOFAŞ otomobil, bilinmeyen bir sebep ile yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü yangın sırasında hızla dışarıya çıktı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde seyir halindeki LPG'li TOFAŞ otomobil nedeni bilinmeyen bir sebep ile yanarak, kullanılamaz hale geldi. Otomobil sürücüsü yangın başlar başlamaz kendini dışarıya attı.

Karesi İlçesine bağlı Paşaalanı Mahallesinde seyir halindeki LPG'li otomobil aniden alev alarak, yandı. Paşaalanı Atatürk Bulvarında seyir halinde olan 45 VV 331 plakalı LPG'li otomobil birden alev aldı. Araç sürücüsü ve vatandaşlar yangına hemen müdahale etmesine rağmen araç yangını büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Karesi İtfaiye birimi uzun süren çalışmalar sonrası yangını söndürdü. Yol ortasında yanan otomobil yol kenarına çekildi. Yapılan kontrolde aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Araç yangını ile ilgili soruşturmaya başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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