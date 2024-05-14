Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Kuyumcu Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kuyumcu, hastaneye giderken direksiyon başında kalp krizi geçirerek ağaca çarparak hayatını kaybetti. Olayı öğrenen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hastaneye giderken direksiyon başında kalp krizi geçiren kuyumcu, ağaca çarparak duran otomobilinde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'te kuyumculuk yaptığı öğrenilen 47 yaşındaki Gökhan Arıkan, gece kendisini iyi hissetmeyince hastaneye gitmek için 10 LC 399 plakalı otomobili ile yola çıktı. 00.30 sularında İstasyon Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren Arıkan'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkıp kaldırım üzerindeki bir ağaca çarparak durdu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Arıkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı öğrenen yakınları fenalık geçirdi

Acı haberi alıp olay yerine gelen kuyumcu Gökhan Arıkan'ın yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Arıkan'ın evde kendini iyi hissetmediği, bu nedenle "Hastane yakın, ben hastaneye gideyim" diyerek evden ayrıldığı, hastaneye giderken yolda kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş çaplı araştırması sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalp Krizi Edremit Güvenlik Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

 Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

 Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Bakmadan Geçme

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Kimdir? Selahaddin Eyyubi hangi milletten? Bahar 12. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Şaban Ataş cinayeti ne? Şaban Ataş'ı kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayınında itiraf! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sözleri! En Güzel ve Anlamlı 19 Mayıs Mesajları 14 Mayıs TV Yayın Akışı #128250 Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu mu? Özlem Savaş kimdir? Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! Galatasaray şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? #127942 Galatasaray Süper Lig Kupasını derbide mi alacak? Az önce deprem mi oldu? 14 Mayıs en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 19 Mayıs niçin ilan edildi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Neden Kutlanır? Sinan Ateş'in öldürülme görüntüleri! Sinan Ateş ne zaman öldürüldü? BARAJ DOLULUK ORANI 2024! İSKİ baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS 2024 İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? ChatGPT'nin yeni yapay zeka modeli nedir? GPT-4o özellikleri neler? Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye neden soruşturma açıldı? Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarına dava mı açıldı?
Katıldığı yarışma ile ünlenen Çitos Efe'nin son hali! Her gören aynı yorumu yapıyor

Katıldığı yarışma ile ünlenen Çitos Efe'nin son hali! Her gören aynı yorumu yapıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title