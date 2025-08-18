Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir'de korkutan deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 hafta önce 6.1 ile sallanan ve yüzlerce artçı meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.26'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6.72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SINDIRGI 1 HAFTADIR SALLANIYOR

10 Ağustos'taki 6.1'lik ana şokun ardından Sındırgı merkezli yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi.

Balıkesir'de korkutan deprem

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski oyuncusu tek başına antrenman yapıyor

Galatasaray'ın eski oyuncusu tek başına antrenman yapıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü

Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.