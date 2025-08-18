Balıkesir'de korkutan deprem
1 hafta önce 6.1 ile sallanan ve yüzlerce artçı meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.26'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6.72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SINDIRGI 1 HAFTADIR SALLANIYOR
10 Ağustos'taki 6.1'lik ana şokun ardından Sındırgı merkezli yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi.
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa