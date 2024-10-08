Balıkesir'de Kıskançlık Nedeniyle Cinayet: Zanlı Tutuklandı
Marmara Adası'nda 6 Ekim'de meydana gelen kıskançlık cinayetinin zanlısı Selçuk Aydoğan, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayeti işleyen Aydoğan'ın, İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu öldürdüğü öğrenildi.
Balıkesir'in Marmara ilçesinde, 6 Ekim günü yaşanan kıskançlık cinayetinde gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Marmara Adası'nda 6 Ekim günü İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu (35) öldürüldü. Kıskançlık yüzünden cinayeti işlediği öğrenilen zanlı Selçuk Aydoğan (42), ailesinin evinde saklanırken emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Marmara Adası'nda adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydoğan, jandarma ekiplerinin özel botuyla Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki limana getirildi. Tutuklanan Aydoğan, Bandırma Cezaevi'ne sevk edildi.
Murat Yakupoğlu'nun cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin yarın İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy Dizdar Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kemalpaşa'daki Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - BALIKESİR