Balıkesir'de Kiracı- Ev Sahibi Arasında Baltalı Kavga: 1 Ölü

Balıkesir'de Kiracı- Ev Sahibi Arasında Baltalı Kavga: 1 Ölü
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında çıkan baltalı kavgada kiracı hayatını kaybetti. Olayla ilgili ev sahibi karı koca tutuklandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında çıkan baltalı ve sopalı kavgada kiracı hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi karı koca, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesi 1. Sakarya Mahallesi Gözde Sokak'ta yaşanan olayda, Gülseren Kurtman isimli kadın evinde ölü bulundu. Olay, 20 Mayıs sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiracı Gülseren Kurtman'dan haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Yapılan incelemede Kurtman'ın cansız bedeni evin içinde bulundu. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, ev sahibi İrfan Ç. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ilk ifadesinde Gülseren Kurtman ile aralarında kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı bulunduğunu, gürültü yaptığı ve kapıyı sert kapattığı gerekçesiyle evden çıkmasını istediğini belirtti. Olay sabahı kiracısının evine girdiğini anlatan İbrahim Ç, eline aldığı baltanın küt kısmı ve sopa ile Kurtman'ın başına vurarak öldürdüğünü, daha sonra eşi Cemile Ç. ile birlikte kan izlerini temizlediklerini ve cesedi evin içine taşıdıklarını itiraf etti.

Olayda kullanılan balta ve sopa suç delili olarak muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan ve Cemile Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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