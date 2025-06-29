Balıkesir'de Kayıp Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'de Kayıp Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Eyüpbükü mevkisinde çıkan orman yangınına sabah erken saatlerde müdahale devam ediyor. Yangın, ulaşımın zor olduğu bölgelerde sürmekte ve havadan da destek sağlanmaktadır.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Eyüpbükü mevkisinde dün çıkan orman yangını ile mücadele devam ediyor.

Kepsut'un Eyüpbükü mevkisinde rakımın yüksek olduğu alanda çıkan yangınla mücadele, sabahın ilk ışıklarıyla sürüyor. Araçların çıkamadığı, dağın iç kısımlarında lokal olarak devam eden yangına havadan da müdahale ediliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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