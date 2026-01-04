Balıkesir'de 8 gündür kayıp olan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gölette yapılan çalışmalar neticesinde Kumal'ın cansız bedeni ekiplerce araçtan çıkartıldı.

