Haberler

Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de 8 gündür kayıp olan Elif Kumal'ın cansız bedenine, Yukarıyapıcı Göleti'nde yapılan çalışmalar sonucu ulaşıldı. Genç kadın, erkek arkadaşı ile kavga ettikten sonra kaybolmuştu.

Balıkesir'de 8 gündür kayıp olan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gölette yapılan çalışmalar neticesinde Kumal'ın cansız bedeni ekiplerce araçtan çıkartıldı.

Balıkesir'de erkek arkadaşı ile kavga ettikten sonra 8 gündür kendisinden haber alınamayan Elif Kumal'ın aracı, Yukarıyapıcı Göleti'nde bulundu. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu Kumal'ın cenazesi araçtan çıkartıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+4'te öne geçen Liverpool'a son saniyelerde büyük şok

90+4'te öne geçen Liverpool'a büyük şok
Yunanistan'daki hava krizinin nedeni ortaya çıktı

Komşudaki hava krizinin nedeni ortaya çıktı
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz

ABD'nin saldırdığı Venezuela'nın Ankara'dan bir isteği var
Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı

Sürüye tek başına dalıp, yabani hayvanı eliyle yakaladı
90+4'te öne geçen Liverpool'a son saniyelerde büyük şok

90+4'te öne geçen Liverpool'a büyük şok
Miami'de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest

Sokakta yaşıyordu, berber koltuğundan bambaşka biri olarak kalktı
Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap

Ücretinde indirime git denmişti! Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap