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Balıkesir'de kaolin madeni yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaolin madeni yüklü kamyonun virajı alamayarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yol geçici olarak kapandıktan sonra açıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kaolin madeni yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır- Yüreğil grup yolu üzeri ilçe merkezi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem D. (51) yönetimindeki kaolin madeni yüklü 43 ABS 510 plakalı kamyon, virajı alamayarak devrildi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sürücü Sındırgı Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Balıkesir'e sevk edildi.

Geçici bir süre kapalı kalan yol Sındırgı Belediyesi ekiplerince açıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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