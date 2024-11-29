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Balıkesir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 100 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Balıkesir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 100 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi
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Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü, Karesi ilçesinde kaçak tütün ve makaron ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 100 bin adet boş makaron, 150 paket dolu makaron ve 50 kilogram tütün ele geçirdi. Bir kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Karesi ilçesinde bir operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon sonucunda 100 bin adet boş makaron, 150 paket dolu makaron ve 50 kilogram tütün ekipler tarafından ele geçirildi.

Ekipler, kaçak tütün ve makaron ticareti yapan şahıslara yönelik başlattıkları çalışma kapsamında, şüpheli 1 kişiyi 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan tutukladı.

Balıkesir Emniyeti, suçların azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik mücadelesinin kararlılıkla süreceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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