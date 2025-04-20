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Balıkesir'de Kaçak Silah ve Tarihi Eser Operasyonu

Balıkesir'de Kaçak Silah ve Tarihi Eser Operasyonu
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda Erdek'te ruhsatsız silahlar, fişekler ve tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) koordinesinde Bandırma KOM Büro Amirliği ekiplerince Erdek ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, fişek ve tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen operasyonda, 9 mm çapında tabanca ve şarjörü, 38 kalibre toplu tabanca, 6,35 mm çapında tabanca, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, av tüfeği ile çeşitli çaplarda toplam 487 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca operasyonda tarihi eser niteliğinde 148 adet sikke ve obje ile bir adet dedektör bulundu.

Operasyon çerçevesinde M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında mevcutlu olarak tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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