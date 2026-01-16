Haberler

Erdek'te kaçak içki operasyonu

Güncelleme:
Erdek ilçesinde düzenlenen operasyonda 23 litre kaçak içki ile kaçak içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 23 litre kaçak içki ile çok sayıda kaçak içki imalatında kullanılan malzeme ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Atatürk Mahallesi'nde bir adreste kaçak içki imalatı yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İ.O. (58) isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 23 litre kaçak içki ile birlikte kaçak içki imalatında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içki ve malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

