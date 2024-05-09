Balıkesir'de kaçak alkol satışına geçit yok

BALIKESİR - Balıkesir'de polis ekipleri sahte ve kaçak alkol suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri sahte ve kaçak alkol suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda, 123 şişe el yapımı sahte alkollü içki ve 2 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli şahıs bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.