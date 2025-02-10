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Balıkesir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı

Balıkesir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı
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Gönen ilçesinde yapılan operasyonda 250 litre sahte şarap, 150 litre sahte bira, 53 litre sahte rakı, 18 litre sahte viski ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üretimi ile satışına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

7 Şubat 2025 tarihinde şüphelilere ait ikametler ve bir hayvan ağılına yapılan baskında; 250 litre sahte şarap, 150 litre sahte bira, 53 litre sahte rakı, 18 litre sahte viski ile birlikte 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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