Haberler

Balıkesir'de Jandarmadan Kenevir Operasyonu: Bir Gözaltı

Balıkesir'de Jandarmadan Kenevir Operasyonu: Bir Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdek ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi yapılan tarlaya düzenlediği operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirirken, şüpheli M.Ş.I. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Balıkesir- Erdek Kapıdağ yarımadasında jandarma ekipleri damlama sulama yapılan tarlaya kenevir operasyonu düzenledi.

Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası kırsalında, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin kırsal bölgede gerçekleştirdiği aramada, modern damlama sulama sistemiyle yetiştirilen çok sayıda kenevir bitkisi tespit edilerek ele geçirildi. Tarım teknolojisinin yasa dışı amaçlarla kullanıldığı tarlada yapılan incelemeler sonucu, ekimle bağlantılı olduğu belirlenen M.Ş.I. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanarak halkın huzur ve güvenliği için benzer operasyonların artarak devam edeceği bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.