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Balıkesir'de jandarma uygulamalarında 33 hapis cezalısı dahil 270 kişi yakalandı

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Balıkesir'de jandarma uygulamalarında 33 hapis cezalısı dahil 270 kişi yakalandı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca geçtiğimiz hafta yapılan asayiş uygulamalarında toplam 270 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 şahıs da yer alırken, bunların 28'inin 0-5 yıl, 5'inin 5-10 yıl arasında cezası olduğu belirtildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında toplam 270 şahıs yakalandı.

Uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezası 0-5 yıl arasında olan 28, 5-10 yıl arasında olan 5 şahıs yakalandı. Ayrıca yakalama kaydı bulunan 139 ve ifadeye yönelik aranan 98 şahıs da jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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