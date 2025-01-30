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Balıkesir'de İneğin Su Kuyu Kaçışı Kurtarıldı

Balıkesir'de İneğin Su Kuyu Kaçışı Kurtarıldı
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Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki bir çiftlikte sulama kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. İneğin çeşitli yerlerinde yaralar oluştu ve veteriner hekime gönderildi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir çiftlikte su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşıları sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Gömeç'in Yaya Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte, sulama amaçlı kullanılan yaklaşık 10 metrelik kuyuya büyükbaş bir hayvan düştü.

Çiftlik sahibinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir iş makinesinin yardımıyla kurdukları sistemle yaklaşık 400 kiloluk ineği kuyunun içinden güçlükle çıkardı.

Kuyudan çıkarılan talihsiz hayvanın çeşitli yerlerinde yaraların oluştuğu gözlenirken, inek çiftlik sahibi tarafından veteriner hekime gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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