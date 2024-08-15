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Balıkesir'de incir hırsızları yakalandı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde bir meyve bahçesinden incir çalıp kaçmaya çalışırken aracı bekçilerin üzerine süren ve daha sonra yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir meyve bahçesinden incir çalıp kaçmaya çalışırken aracı bekçilerin üzerine süren ve daha sonra yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca son günlerde özellikle incir bahçelerinden hırsızlık olaylarının artması üzerine başlatılan dronla denetimde meyve bahçesinden incir çalındığının belirlenmesi üzerine güzergahta önlem alan kurumda görevli bekçiler, şüpheli bir kamyonete "dur" ihtarında bulundu. Şüpheliler, içinde bulundukları kamyoneti bekçilerin üzerine sürüp Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına ait bir motosikletin de üzerinden geçerek kaçmaya çalıştı. Bir süre Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına ait dronla takip edilerek plakası tespit edilen kamyonet ve içindeki 5 şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. 5 şüpheliden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanı Halil Bıçakçı yaptığı açıklamada, "Şu anda biz bütün bölgemizin belli kısımlarına foto kapan kamera yerleştirdik. Müstahsillerimizi biz tanıyoruz. Müstahsillerimizin aracının haricinde geçen araçların sinyalini aldığımızda yakın takip ediyoruz. Gerek dronumuzla gerekse de korucu görevlilerimizle müdahale ediyoruz. Tabii bunda sıkıntılar da yaşıyoruz arada. Bildiğiniz gibi geçen günkü gibi büyük kazalar da atlatıyoruz. Müstahsillerimizin büyük bir zarar görmeden malını toplamasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Hırsızlık zanlılarının üzerine kamyonet sürdükleri Çiftçi Malları Koruma Başkanlığında görevli bekçi Hayri Kozan, "Çiftçilerin mallarını korumaya çalışırken bir bahçeden yemiş hırsızlığı ihbarı aldık. İhbara giderken araçla karşı karşıya kaldık. Aracı durdurmaya çalıştık fakat durmak istemedi. Bu arada arkadaşımızın motosikletine çarptı. Şüpheli geçmek istedi. O da tabii kendini kurtarmaya çalışıyor. Her zamanki gibi kaçmaya çalıştı. Arkadaşta motorla önünü kesmeye çalışınca motorun üzerinden geçti hırsızlar. Biz Havran Çiftçi Malları Başkanlığı olarak şikayetçiyiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Havran 3.Sayfa Güncel Haberler

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