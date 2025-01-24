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Balıkesir'de İki Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de İki Araç Yangını Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seyir halinde iki ayrı araçta çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlarda maddi hasar oluşurken can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seyir halindeyken çıkan iki ayrı araç yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilk yangın, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.Ö.'ye ait 35 BUM XXX plakalı aracın motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdururken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Bir diğer yangın ise Katipzade Osman Bey Sokak'ta gerçekleşti. Hareket halindeki 07 ADP XXX plakalı aracın motor kısmından alevler yükseldi. Burhaniye Grup Amirliği personeli, olaya hızlı müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangınlarda araçlarda maddi hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangınların çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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