Bandırma-Susurluk karayolunda TIR devrildi: Yol bir süre trafiğe kapandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi ile Susurluk istikameti arasında meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenilen hububat yüklü TIR karşı şeride geçerek devrildi. Devrilmenin etkisiyle aracın damperinin açılması sonucu yüklü hububat yola saçıldı. Kaza nedeniyle Bandırma istikametine gidiş yönü bir süre trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yolun trafiğe açılması için bölgeye kepçe ve vinç talep edildi.

Kaza yerine gelen kepçe yardımıyla yola dökülen hububat temizlendi. Yapılan çalışmaların ardından yol kontrollü şekilde trafiğe tek şerit olarak açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR