Balıkesir'de Havadan Trafik Denetimi

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, ekiplerin yaptığı trafik denetimini havadan takip etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik yoğun olduğu, Altıeylül-Bigadiç-Sındırgı-Kepsut-Dursunbey-Savaştepe Devlet Karayollarında oluşturulan 11 uygulama noktasında gerçekleştirilen trafik uygulaması gerçekleştirdi.

2 saat süren ve Tümgeneral Nurettin Alkan'ın takip ettiği 'Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi'nde ekipler, 232 aracı kontrol ederken, 17 araca 19 bin 618 TL idari para cezası uyguladı. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 3 şahısta yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın; sürücülerimizin trafikte huzur ve güven içerisinde seyir etmelerini sağlamak ve olabilecek trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla havadan ve karadan aralıksız olarak trafik denetimlerine devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR