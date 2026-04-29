Balıkesir'de hapis cezası bulunan 47 şahıs yakalandı

Balıkesir'de hapis cezası bulunan 47 şahıs yakalandı
Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş denetimlerinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 şahıs yakalandı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş denetimlerinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile geçtiğimiz bir haftada geniş kapsamlı asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 0-5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 şahıs, 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, ASAL yakalama kaydı bulunan 184 şahıs, ifadeye yönelik aranan 79 şahıs olmak üzere toplam 310 şahıs yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini bildirdi. - BALIKESİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!