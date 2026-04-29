Balıkesir'de hapis cezası bulunan 47 şahıs yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş denetimlerinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile geçtiğimiz bir haftada geniş kapsamlı asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 0-5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 şahıs, 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, ASAL yakalama kaydı bulunan 184 şahıs, ifadeye yönelik aranan 79 şahıs olmak üzere toplam 310 şahıs yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı