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Balıkesir'de Hafif Ticari Araç Bahçeye Uçtu: 4 Yaralı

Balıkesir'de Hafif Ticari Araç Bahçeye Uçtu: 4 Yaralı
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Edremit ilçesinde, kontrolü kaybeden Fiat marka hafif ticari aracın bahçeye uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi kontrolden çıkarak bahçeye uçan Fiat marka hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Altınoluk Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi 2. Sokak'ta yaşandı. O.K. yönetimindeki 10 AEP 047 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Kazada yaralanan O.K., Ç.K., Y.K. ve M.K. olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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