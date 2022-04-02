Balıkesir'de gece boyunca çıkan 3 orman yangını söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de gece boyunca çıkan 3 orman yangını söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Balıkesir'de gece boyunca çıkan 3 orman yangını söndürüldü

Balıkesir'in Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde 3 farklı noktasında çıkan orman yangınları sabahın ilk ışıkları ile söndürüldü.

Balıkesir'in Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde 3 farklı noktasında çıkan orman yangınları sabahın ilk ışıkları ile söndürüldü.

Dün akşam saatlerinde Burhaniye'nin Pelitköy ve Karadere ile Ayvalık'ın Hacıbozlar kırsal mahallelerinde orman yangını ihbarının alınması üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Burhaniye, Gömeç Belediyeleri iş makinaları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın alanlarına sevk edildi.

Yoğun rüzgara karşın ekiplerin hızlı ve yoğun mücadelesi ile 3 ayrı noktadaki orman yangınları, büyümeden sabaha karşı kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ettiği bölgelerde bulunan kızılçam, fıstık çamı ve bozuk makilik alandaki ağaçlar zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir'de gece boyunca çıkan 3 orman yangını söndürüldü

Balıkesir'de gece boyunca çıkan 3 orman yangını söndürüldü

Balıkesir'de gece boyunca çıkan 3 orman yangını söndürüldü

Balıkesir'de gece boyunca çıkan 3 orman yangını söndürüldü

Balıkesir'de gece boyunca çıkan 3 orman yangını söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orman Yangınları, Balıkesir, Pelitköy, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title