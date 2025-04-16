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Balıkesir'de Fuhuşa Teşvik ve Nitelikli Yağma Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Balıkesir'de Fuhuşa Teşvik ve Nitelikli Yağma Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde fuhuşa teşvik, aracılık ve nitelikli yağma suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi tutuklandı. Operasyonda, suç unsurlarıyla birlikte cep telefonları ve cinsel içerikli materyaller ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini ile nitelikli yağma suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamu düzeni ve toplum sağlığının korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini ile nitelikli yağma suçlarına ilişkin operasyon düzenlendi. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde Paşabayır, Çınarlı ve Hacı Yusuf mahallelerinde bulunan 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin Türk Lirası, suçta kullanıldığı belirlenen 7 adet cep telefonu, 3 kutu içerisinde toplam 20 adet kullanılmamış prezervatif, 2 adet cinsel içerikli sprey ve 1 adet fantezi amaçlı cinsel içerikli materyal ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden D.I. (46) savcılık tarafından serbest bırakılırken, T.P. (52) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. S.I. (39) ve D.I. (42) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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