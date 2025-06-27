Balıkesir'de Fırtına Uyarısı: Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Balıkesir'de Fırtına Uyarısı: Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji, 28 Haziran Cumartesi sabahından itibaren Balıkesir il genelinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Vatandaşlar, ulaşımda aksamalara ve çeşitli olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Balıkesir il genelinde 28 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden meteoroloji uyarılarda bulundu.

Balıkesir Valiliği sosyal medya hesaplarından vatandaşları uyardı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 28.06.2025 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir il genelinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerim devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada Cumartesi sabah 6 sularında başlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtınanın aynı gün gece yarısı 23.59'da bitmesi ön görülüğü açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a "Evet" dedi
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza

Bakanlık listeyi yayımladı! Uyanık geçinen ev sahiplerine ceza yağdı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.